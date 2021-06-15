Пресс-служба «Рубина» сообщила о переходе своего SMM-менеджера в московский «Спартак».

В казанском клубе также отметили, что начался поиск кандидата на замену. Претендентов ожидает собеседование с главным тренером Леонидом Слуцким.

Чуть позже на эту новость отреагировал Twitter Федерации регби России. Он пошутил, что это «трансфер» повлиял на уход Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

ребят, вы настолько смешно шутите, что ЦСКА даже пришлось Олича уволить, чтоб в медиапространство вернуться ? — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) June 15, 2021

Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года, сменив Виктора Гончаренко. По итогам завершившегося сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках.