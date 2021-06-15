«Вы настолько смешно шутите, что ЦСКА даже пришлось Олича уволить». Регбисты — о трансфере SMM-менеджера «Рубина» в «Спартак»
23:07
Пресс-служба «Рубина» сообщила о переходе своего SMM-менеджера в московский «Спартак».
В казанском клубе также отметили, что начался поиск кандидата на замену. Претендентов ожидает собеседование с главным тренером Леонидом Слуцким.
Чуть позже на эту новость отреагировал Twitter Федерации регби России. Он пошутил, что это «трансфер» повлиял на уход Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.
Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года, сменив Виктора Гончаренко. По итогам завершившегося сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках.
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