Бохинен назвал сюрпризом смену главного тренера в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен назвал сюрпризом увольнение Ивицы Олича с поста главного тренера красно-синих.

«Да, это действительно был большой сюрприз. Алексей Березуцкий в настоящее время делает все от него зависящее, он справляется с работой наилучшим образом. Это долгий процесс, но с первых дней помаленьку становятся видны идеи, которые он хочет применить в работе с командой. Я обязательно расскажу детальнее, что поменялось, когда мы проведем больше тренировок с мячом. Сейчас слишком рано, для этого нужно пройти предсезонку», — цитирует официальный сайт ЦСКА Бохинена.

Футболист добавил, что получает удовольствие от работы с Березуцким.

«Я очень уважаю его как наставника, и кроме этого он отличный парень. Я знаю, сколько всего Алексей сделал в ПФК ЦСКА как игрок. Мне кажется, ему подходит роль тренера, он умный, у него футбольный склад мышления. Мне в удовольствие работать с ним и с остальными членами тренерского штаба» — отметил Бохинен.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности тренера назначен Алексей Березуцкий.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.