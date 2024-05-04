В Петербурге планируют провести матч легенд в память о Садырине

Российский футбольный союз (РФС) намерен провести матч легенд «Зенита» и ЦСКА, посвященный заслуженному тренер РСФСР Павлу Садырину. Игра пройдет летом на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

«Такой матч неплохо будет провести в летний перерыв на стадионе «Петровский», учитывая 40-летие чемпионства Садырина с «Зенитом» в 1984 году», — цитирует ТАСС генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

40 лет назад «Зенит» под руководством Садырина выиграл чемпионат СССР. ЦСКА, который тренировал Садырин, в 1991 году стал последним чемпионом Советского Союза и обладателем кубка страны. Он умер в 2001 году.