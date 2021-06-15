Ивица Олич покидает ЦСКА
Ивица Олич покидает ЦСКА, информирует официальный сайт клуба.
«Сегодня Профессиональный футбольный клуб ЦСКА и главный тренер команды Ивица Олич решили прекратить сотрудничество. Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий.
По словам самого Олича, он с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона, но клуб решил прекратить сотрудничество из-за разных взглядов на работу и будущее первой команды.
41-летний Олич — бывший игрок ЦСКА — стал главным тренером команды в марте, сменив на этом посту Виктора Гончаренко. Под руководством Олича красно-синие финишировали на шестом месте в турнирной таблице РПЛ и впервые за 20 лет не смогли пробиться в еврокубки.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ivica-olic-pokidaet-pfk-cska/
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