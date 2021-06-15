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Ивица Олич покидает ЦСКА

22:09
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Ивица Олич покидает ЦСКА, информирует официальный сайт клуба.

«Сегодня Профессиональный футбольный клуб ЦСКА и главный тренер команды Ивица Олич решили прекратить сотрудничество. Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий.

По словам самого Олича, он с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона, но клуб решил прекратить сотрудничество из-за разных взглядов на работу и будущее первой команды.

41-летний Олич — бывший игрок ЦСКА — стал главным тренером команды в марте, сменив на этом посту Виктора Гончаренко. Под руководством Олича красно-синие финишировали на шестом месте в турнирной таблице РПЛ и впервые за 20 лет не смогли пробиться в еврокубки.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ivica-olic-pokidaet-pfk-cska/

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