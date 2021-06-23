Тренер Марку Силва остается в сфере интересов ЦСКА
Бывший главный тренер «Эвертона» Марку Силва все еще может возглавить ЦСКА. На 43-летнего португальского специалиста также претендуют турецкий «Фенербахче», бразильский «Интернасьонал» и клуб из Саудовской Аравии, пишет в Twitter журналист Николо Скира.
Марку Силва не тренировал с декабря 2019 года, после того, как был уволен из «Эвертона». Специалист также известен по работе в «Уотфорде», «Халле», «Олимпиакосе» и «Спортинге».
15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера клуба. Хорватский специалист проработал в команде чуть менее трех месяцев. Исполняющим обязанности главного тренера красно-синих назначен Алексей Березуцкий.
По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.
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