Гинер объяснил, почему ЦСКА уволил Олича и назначил Березуцкого

Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему клуб решил уволить Ивицу Олича и назначить Алексея Березуцкого исполняющим обязанности главного тренера команды.

«Так просто сложилось по времени, Ивица приехал только вечером 15 июня. Обсудили какие-то вопросы, посмотрели. В чем-то, так скажем, мы расходимся. Поэтому решили поменять тренера. Олич сказал, что разошлись во взглядах по построению команды? Мое субъективное мнение — да.



Мы не рассматривали другие кандидатуры, кроме Алексея Березуцкого. Алексея мы рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Ивицу. Как оказалось, не сложилось. Поэтому Алексей сегодня — тренер команды», — сказал в интервью YouTube-каналу ЦСКА Гинер.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности назначен Алексей Березуцкий. Под руководством Березуцкого армейцы проводят первый предсезонный сбор в Австрии, который продлится до 28 июня.