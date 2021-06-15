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Зерема Салихова предложила ЦСКА шорт-лист тренеров

22:27
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Хорват Ивица Олич покинул пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА.

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, предложила московскому клубу помощь в поиске нового тренера.

«Если нужно, могу коням шорт-лист накидать. Оперативно. Чехи, венгры, сербы...Хорватов больше не рассматривают?» — пошутила Зарема в Telegram.

Исполняющим обязанности главного тренера армейцев назначен Алексей Березуцкий.

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Иван Шитик все материалы автора
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