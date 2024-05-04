Тренер «Зенита» ответил на вопрос о желании бразильских легионеров получить паспорт РФ
Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал «СЭ» есть ли у бразильских легионеров клуба желание получить российское гражданство.
— Кто-то из бразильцев задумывается о российском гражданстве помимо получившего его в прошлом году Клаудиньо?
— Пока на эту тему никто не разговаривал. Если кто-то хочет и есть возможность, конечно, мы будем только рады.
После 26 туров РПЛ «Зенит» идет на первой строчке, набрав 50 очков. «Краснодар», также набравший 50 очков, занимает вторую строчку, уступая клубу из Санкт-Петербурга по статистике личных встреч.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3