Тренер «Зенита» ответил на вопрос о желании бразильских легионеров получить паспорт РФ

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал «СЭ» есть ли у бразильских легионеров клуба желание получить российское гражданство.

— Кто-то из бразильцев задумывается о российском гражданстве помимо получившего его в прошлом году Клаудиньо?

— Пока на эту тему никто не разговаривал. Если кто-то хочет и есть возможность, конечно, мы будем только рады.

После 26 туров РПЛ «Зенит» идет на первой строчке, набрав 50 очков. «Краснодар», также набравший 50 очков, занимает вторую строчку, уступая клубу из Санкт-Петербурга по статистике личных встреч.