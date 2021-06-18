Гендиректор ЦСКА: «Если бы не было судейских ошибок, мы бы попали в еврокубки»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил судейство в минувшем сезоне.
— Специалисты, в том числе и эксперт «СЭ», не раз отмечали, что в минувшем первенстве ЦСКА довольно часто страдал от судейских ошибок. Как, на ваш взгляд, улучшить ситуацию в судействе?
— Такая проблема действительно существует. Если взять в расчет решения ЭСК — то если б таких ошибок не было, мы бы заняли место в зоне еврокубков. Но клуб не будет оправдывать место в таблице этим фактом. Мы понимаем свои ошибки и будем работать над их исправлением.
При этом, конечно, ведем плотный диалог с РФС, РПЛ, судейским комитетом, которые очень серьезно нацелены на исправление ситуации. Надеюсь, что сообща мы сможем ее выправить и значительно улучшить работу арбитров, — сказал Бабаев.
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