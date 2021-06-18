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В ЦСКА ответили на вопрос о будущем Влашича в клубе

08:40
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, останется ли в команде полузащитник Никола Влашич.

— Какова ситуация с Влашичем? Он нужен команде или его уже стоит отпустить?

— Все зависит от того, что будут думать тренер и сам игрок по этому поводу. Влашич — один из лидеров ЦСКА и всего российского чемпионата последних лет. Мы его очень высоко ценим. Но если игрок захочет продолжить карьеру в другом клубе, а ЦСКА получит за него достойную компенсацию, мы готовы вести переговоры, — сказал Бабаев.

В минувшем сезоне 23-летний Влашич провел 34 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. По информации «СЭ», «Зенит» интересуется возможностью трансфера хорвата, на игрока также претендует «Эвертон».

Полностью интервью с Романом Бабаевым читайте на сайте «СЭ»

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