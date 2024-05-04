Масалитин назвал претендентов на звание лучшего тренера РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин назвал кандидатов на звание лучшего тренера сезона в России.

«На звание лучшего тренера сезона сейчас претендуют: Семак, Личка и Карпин. Понятно, что если первое место в РПЛ займут Семак или Личка, то назовут их. При всем уважении к Мусаеву, если чемпионом станет «Краснодар», то он не будет в числе претендентов. За семь игр такое звание давать нельзя. Если бы остался Ивич, то был бы он. При чемпионстве «Краснодара» лучшим будет вообще Личка, если он еще и за медали зацепится», — цитирует Масалитина Legalbet.

После 26 туров РПЛ «Зенит» лидирует с 50 очками, вторым идет «Краснодар» (50) «Динамо» занимает третье место с 47 баллами. «Ростов» располагается на седьмой строчке с 40 очками.