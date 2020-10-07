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Посещаемость футбольных матчей в Москве может быть снижена до 10 процентов от вместимости

13:12
Болельщик «Спартака» в маске. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщик «Спартака» в маске. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки в столице, власти Москвы с высокой долей вероятности ограничат посещаемость футбольных матчей в городе до 10 процентов от вместимости арен, начиная с ближайших туров РПЛ и ФНЛ.

В премьер-лиге сразу после паузы на сборные должны пройти встречи ЦСКА — «Динамо» и «Локомотив» — «Уфа». Эти меры сохранятся до улучшения динамики по заболеваемости коронавирусом, а в случае роста числа инфицированных могут и ужесточиться.

По тому же пути, скорее всего, пойдут и подмосковные власти — в 11-м туре предстоит игра «Химки» — «Спартак». Вместе с тем, в других населенных пунктах пока сохранится квота в 50 процентов зрителей на трибунах. (Вячеслав Короткин)

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