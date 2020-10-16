«Я верю в нашу сборную». Аленичев подвел итоги октябрьских матчей

Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» отметил, что верит в сборную России?.

— Я верю в нашу сборную, — написал Аленичев. — В то, что сделаем выводы по итогам двух неудачных матчей и добьемся положительного результата — как в Лиге наций, так и в рейтинге ФИФА, важном для посева во второй корзине жеребьевки отбора ЧМ-2022.

Ну а если окажемся в третьей... Все равно станем биться, готовиться к испанцам, бельгийцам, французам. Мы же любим вначале рухнуть вниз, а потом из этого дерьма выкарабкиваться. И ведь часто получается!

«Хочу чаще видеть Дзюбу и Соболева в паре». Колонка Дмитрия Аленичева