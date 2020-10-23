Станислав Черчесов: «Если бы Дзюба забивал во всех моментах — давно играл бы в «Барселоне»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в октябрьских матчах национальной команды.
— Мы дали ему сыграть со шведами, он провел один тайм, — сказал в эфире канала «Россия 24» Черчесов. — Я и сегодня могу сказать, что это правильно. Невозможно вызвать человека 3-го числа и сказать: «Готовься к игре 11-го числа». 8 дней ждать любому футболисту трудно. Артем сыграл тайм, поддержал форму, качественно сыграл с Турцией. Он создавал голевые моменты для партнеров, которые мы не реализовали, и сам создал 2 идеальных момента, но тоже не забил. Если бы он все забивал — давно бы играл в «Барселоне», но и там не всегда забивают. Я доволен тем, как Дзюба сыграл на сборе, учитывая его состояние. Я могу ошибаться, но он играл ответственно.
В составе сборной России Дзюба провел 47 матчей и забил 26 мячей.
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