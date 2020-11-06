Вилков признался, что дал ложные показания КДК

Арбитр Михаил Вилков во время заседания Апелляционного комитета РФС признался, что ввел в заблуждение членов КДК, давая оценку своим действиям в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1), информирует официальный сайт футбольного союза. КДК рассматривал протест казанского клуба, в котором посчитали: судья нарушил протокол ВАР и прибег к просмотру видеозаписи после того, как игра была возобновлена, а потому матч следует переиграть. КДК отклонил обращение «Рубина», который после этого обратился в Апелляционный комитет.

Председатель Апелляционного комитета РФС Владимир Насонкин сообщил: Вилков заявил, что при рассмотрении протеста «Рубина» в первой инстанции он ввел в заблуждение членов КДК, утверждая, что причиной остановки игры в моменте с Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами «Рубина», а не сигнал от судей ВАР о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода в штрафной «Рубина». По словам Насонкина, Вилков извинился перед КДК за свое поведение на прошедшем ранее заседании. В этой части Апелляционный комитет принял решение обратиться к руководству РФС с целью рассмотрения компетентным органом поведения судьи на заседании соответствующего органа РФС и применения к нему возможных мер воздействия.

В тоже время Апелляционный комитет запросил заключение Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС о наличии в действиях главного судьи матча «Краснодар» — «Рубин» Михаила Вилкова нарушений протокола ВАР в моментах, связанных с назначением пенальти в ворота «Рубина», которые бы существенно повлияли на результат матча. На указанный вопрос комиссия с учетом аудиозаписи переговоров судей в соответствующем эпизоде матча дала ответ, что судья допустил ошибку при принятии решения о повторном выполнении штрафного удара после нарушения на Деспотовиче. Как установила комиссия, данная ошибка имела прямую причинно-следственную связь с получением судьей информации от судей ВАР/АВАР о том, что проверка по вопросу назначения пенальти в ворота «Рубин» на тот момент еще не была завершена. При этом комиссия указала, что, по ее мнению, рассматриваемая ошибка судьи не является основанием для пересмотра результата самого матча.

Апелляционный комитет вместе с тем вынес решение об отклонении протеста «Рубина».