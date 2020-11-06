В РФС отклонили протест «Рубина» с требованием переигровки матча с «Краснодаром»

В Доме футбола состоялось заседание Апелляционного комитета РФС, на котором было принято решение отставить без рассмотрения протест «Рубина». Казанский клуб пытался обжаловать решение КДК РФС и добиться переигровки матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России с «Краснодаром» (1:3). Причина — ошибочное решение судьи Михаила Вилкова об остановке игры после ее возобновления до изучения повтора и назначения 11-метрового удара, с помощью которого «быки» открыли счет.

«Апелляционный комитет установил, что все действия судьи на поле (включая те действия, которые связаны с протоколом ВАР) относятся к оценке качества его судейства, а значит, не могут быть рассмотрены юрисдикционными органами РФС, за исключением случаев, когда судья своими умышленными и недобросовестными действиями (т.е. выходящими за рамки рядовых ошибок, совершенных им по неосторожности или вследствие недостаточной квалификации) совершил грубую ошибку применения правил игры, которая существенно повлияла на результат матча. Также Апелляционный комитет с учетом заключения Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС сделал вывод, что указанные ошибочные действия судьи Михаила Вилкова относятся исключительно к качеству его судейства, и принял решение изменить решение КДК, оставив протест ФК «Рубин» без рассмотрения согласно пункту 2 части 5 статьи 125 Дисциплинарного регламента РФС», — цитирует председателя комитета Владимира Насонкина сайт РФС.

При этом РФС сообщил, что Вилков ввел заблуждение членов КДК. На заседании этого комитета, судья дал ложные показания о причине остановки игры.