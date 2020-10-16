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«Работы было достаточно». Тедеско — о паузе на матчи сборных

14:46
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, чем занимался в паузу на матчи сборных.

— Как вы провели паузу?

 — Несмотря на то, что большая часть игроков разъехалась по сборным, работы у меня меньше не стало. Мы смотрели игры сборных, где выступают наши игроки. Работы в этот период у меня было достаточно. (Елена Григорьевская)

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