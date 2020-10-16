«Работы было достаточно». Тедеско — о паузе на матчи сборных
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, чем занимался в паузу на матчи сборных.
— Как вы провели паузу?
— Несмотря на то, что большая часть игроков разъехалась по сборным, работы у меня меньше не стало. Мы смотрели игры сборных, где выступают наши игроки. Работы в этот период у меня было достаточно. (Елена Григорьевская)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.