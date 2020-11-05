Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей провел анализ эпизода с назначением пенальти в пользу «Краснодара» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Рубин». Его выводы опубликованы на официальном сайте организации. Эпизод произошел на 43-й минуте матча. Главным арбитром матча был Михаил Вилков.

«Судья допустил «явную и очевидную ошибку», изначально не назначив пенальти за игру рукой игрока ФК «Рубин» №77, — говорится в сообщении. — Получив информацию от ВАР/АВАР об осуществлении проверки, судья должен был показать официальный сигнал ВАР для проверки и не должен был давать свисток для выполнения удара, не дождавшись подтверждения от ВАР/АВАР о том, что игру можно возобновить. Решение об выполнения повторного штрафного удара было ошибкой в оценке игровой ситуации, так как мяч не находился в движении при выполнения штрафного удара.

Так как игра была остановлена из-за решения судьи о неправильном выполнении штрафного удара, ВАР был праве рекомендовать провести процедуру пересмотра момента игры рукой со стороны игрока ФК «Рубин» № 77 на мониторе около поля в соответствии с Правилами игры и протоколом ВАР, а судья был вправе провести такую процедуру пересмотра. После пересмотра момента на мониторе около поля судья правильно назначил пенальти за игру рукой футболиста ФК «Рубин» №77.

Правило 5 Правил игры гласит, что: «Решения судьи в отношении фактов, произошедших в игре, ... являются окончательными», и таким образом неправильная оценка игровой ситуации со стороны судьи матча (или любого иного официального лица матча) не является причиной для признания результата матча недействительным. Следовательно, хотя решение о выполнении повторного штрафного удара и было ошибкой в оценке игровой ситуации, оно не является причиной для переигровки матча.

В ситуациях, связанных с Правилами игры (в отличии от правил соревнований, т.д.) результат матча может быть объявлен недействительным/ может потребоваться переиграть матч, если:

Судья принимает решение, но неверно применяет требования Правил игры, например:

выносит игроку второе предупреждение (ЖК), но не удаляет игрока;

засчитывает гол, когда мяч входит в ворота непосредственно после вбрасывания, свободного удара, т.д;

засчитывает гол, когда игрок повторно касается мяча при возобновлении игры (штрафной удар, пенальти), при этом другой игрок до этого не касается мяча.

Если судья не применил «административные» требования Правил игры, например:

позволяет команде осуществить более количество замен, чем положено;

было сыграно только 40 минут в одном тайме.

Обычные решения не являются причиной для объявления результата матча недействительным или для переигровки матча. В данном матче («Краснодар» — «Рубин») решение судьи о повторном выполнении штрафного удара было неправильным, но это «фактическое» решение оценки ситуации, поэтому не является причиной для переигровки матча. Так как судья дал указание повторить удар, VAR был вправе рекомендовать провести просмотр на поле момента игры, а судья был вправе провести такую проверку".