Александр Медведев: «Хотелось бы, конечно, чтобы Мостовой забил, но ничего, забьет в другой раз»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с «СЭ» прокомментировал выступление зенитовцев в матчах Лиги наций.

— Какие впечатления оставил матч сборной России с Венгрией?

— Таймы с турецким матчем поменялись местами — мощно играли во втором тайме, венгры почти ничего не создали кроссе момента на первой минуте, когда Шунин отразил. А так — и перекладина, и другие возможности, и движение, и прессинг — все было. Команда может играть и во втором тайме. Да, недобрали очков, но с точки зрения турнирной таблицы ничего не изменилось — сербы с турками тоже поделили очки. Могли, конечно, обеспечить себе первое место уже сейчас, но не смогли. Надеюсь, и Джикия, и Головин смогут сыграть в выездном матче с Сербией. Главное, что у нас есть глубина состава.

— Как оцениваете игру зенитовцев?

— Это второй план. Я всегда смотрю на игру команды. Конечно, обращаю на зенитовцев, но только с точки зрения командой игры. Было бы странно анализировать игру отбельных футболистов. Хотелось бы, конечно, чтобы Мостовой забил, но ничего, забьет в другой раз.

— Не удивились, что Кузяев хорошо влился в игру сборной, хотя давно не выходил на поле?

— Нет, не удивился, иначе бы мы его не подписывали

— Есть информация по травмам Лунева и Малкома?

— Надеюсь, что все скоро будут в строю. (Константин Колмаков)