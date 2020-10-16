Александр Медведев: «Хотелось бы, конечно, чтобы Мостовой забил, но ничего, забьет в другой раз»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с «СЭ» прокомментировал выступление зенитовцев в матчах Лиги наций.
— Какие впечатления оставил матч сборной России с Венгрией?
— Таймы с турецким матчем поменялись местами — мощно играли во втором тайме, венгры почти ничего не создали кроссе момента на первой минуте, когда Шунин отразил. А так — и перекладина, и другие возможности, и движение, и прессинг — все было. Команда может играть и во втором тайме. Да, недобрали очков, но с точки зрения турнирной таблицы ничего не изменилось — сербы с турками тоже поделили очки. Могли, конечно, обеспечить себе первое место уже сейчас, но не смогли. Надеюсь, и Джикия, и Головин смогут сыграть в выездном матче с Сербией. Главное, что у нас есть глубина состава.
— Как оцениваете игру зенитовцев?
— Это второй план. Я всегда смотрю на игру команды. Конечно, обращаю на зенитовцев, но только с точки зрения командой игры. Было бы странно анализировать игру отбельных футболистов. Хотелось бы, конечно, чтобы Мостовой забил, но ничего, забьет в другой раз.
— Не удивились, что Кузяев хорошо влился в игру сборной, хотя давно не выходил на поле?
— Нет, не удивился, иначе бы мы его не подписывали
— Есть информация по травмам Лунева и Малкома?
— Надеюсь, что все скоро будут в строю. (Константин Колмаков)
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