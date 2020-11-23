Суд оштрафовал ЦСКА на 200 тысяч рублей за нарушение санитарных норм на матче с «Динамо»
11:40
Савеловский суд Москвы оштрафовал ЦСКА на 200 тысяч рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1), сообщает ТАСС.
По версии Роспотребнадзора, 18 октября на матче между ЦСКА и «Динамо» на стадионе армейцев были допущены нарушения социального дистанцирования, а некоторые болельщики пренебрегали средствами индивидуальной защиты.
Постановление может быть обжаловано в Мосгорсуде в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
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