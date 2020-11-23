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Суд оштрафовал ЦСКА на 200 тысяч рублей за нарушение санитарных норм на матче с «Динамо»

11:40
Болельщики ЦСКА на матче с «Динамо». Фото ФК ЦСКА.
Болельщики ЦСКА на матче с «Динамо». Фото ФК ЦСКА.
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Савеловский суд Москвы оштрафовал ЦСКА на 200 тысяч рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1), сообщает ТАСС.

По версии Роспотребнадзора, 18 октября на матче между ЦСКА и «Динамо» на стадионе армейцев были допущены нарушения социального дистанцирования, а некоторые болельщики пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

Постановление может быть обжаловано в Мосгорсуде в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10072429

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