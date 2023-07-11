Зобнин — о Дуарте: «Надо усердно работать на тренировках и показывать себя в играх»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о защитнике команды Алексисе Дуарте.

— Есть изменения по адаптации Дуарте в «Спартаке» и в России?

— Дуарте уже полгода в команде. Со временем все адаптируются. Ему стало попроще с языком, и с ребятами познакомился поближе. Он молодой футболист, у него все впереди. Надо усердно работать на тренировках и показывать себя в играх.

Дуарте перешел в московский клуб из «Серро Портеньо» в зимнее трансферное окно. В сезоне-2022/23 он провел 8 игр за красно-белых и не отличился результативными действиями.