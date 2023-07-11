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Сегодня, 10:56

Зобнин — о Дуарте: «Надо усердно работать на тренировках и показывать себя в играх»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о защитнике команды Алексисе Дуарте.

— Есть изменения по адаптации Дуарте в «Спартаке» и в России?

— Дуарте уже полгода в команде. Со временем все адаптируются. Ему стало попроще с языком, и с ребятами познакомился поближе. Он молодой футболист, у него все впереди. Надо усердно работать на тренировках и показывать себя в играх.

Дуарте перешел в московский клуб из «Серро Портеньо» в зимнее трансферное окно. В сезоне-2022/23 он провел 8 игр за красно-белых и не отличился результативными действиями.

Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
22.07 13:00
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 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
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 - : -
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Ростов – Факел
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