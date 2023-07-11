Зобнин: «Что касается Хесуса и других новичков... Если они нас усилят, то это будет большой плюс»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что думает о состоянии команды перед стартом нового сезона. Он также поделился мнением о новичках красно-белых.

— Тренер сказал, что у вас нет травмированных. При этом сказал, что ждет еще новичков. В команде не овер-конкуренция?

— Что касается Хесуса и других новичков... Если они нас усилят, то это будет большой плюс. Если приходить игрокам, то только чтобы играть и приносить пользу команде.

— Но кто-то будет сидеть в запасе и будет недоволен.

— Это не ко мне вопрос, ничего не могу сказать. У нас есть главный тренер, для которого это головная боль. Точно вопрос не ко мне. Наше дело — тренироваться и доказывать на поле все.