Зобнин: «Что касается Хесуса и других новичков... Если они нас усилят, то это будет большой плюс»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что думает о состоянии команды перед стартом нового сезона. Он также поделился мнением о новичках красно-белых.
— Тренер сказал, что у вас нет травмированных. При этом сказал, что ждет еще новичков. В команде не овер-конкуренция?
— Что касается Хесуса и других новичков... Если они нас усилят, то это будет большой плюс. Если приходить игрокам, то только чтобы играть и приносить пользу команде.
— Но кто-то будет сидеть в запасе и будет недоволен.
— Это не ко мне вопрос, ничего не могу сказать. У нас есть главный тренер, для которого это головная боль. Точно вопрос не ко мне. Наше дело — тренироваться и доказывать на поле все.
Сезон-2023/24 в РПЛ стартует 21 июля.
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|В
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|П
|+/-
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|Зенит
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|0
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|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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