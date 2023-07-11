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Зобнин оценил календарь «Спартака» на сезон РПЛ-2023/24

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил календарь команды на сезон-2023/24 и прокомментировал смену руководства в клубе.

— Нормальный календарь. Со всеми играть. На самом деле не так важно.

— Познакомились с новым генеральным директором?

— Удалось познакомиться. Нам его представили, когда мы только приехали в Тарасовку. Плюс он приезжал на наши матчи. Оставил только хорошие впечатления. Мы были знакомы и до этого, всегда его видели.

— За время твоей игры в «Спартаке» было много генеральных директоров и тренеров. Ты обращаешь на это внимание?

— Не обращаю на это внимания. Я занимаюсь своей работой. Люди, приходящие в «Спартак», занимаются своей работой. Кто как ее выполняет, не мое дело. Если не обращаешь на это внимания, то уделяешь больше времени тому, что происходит на поле. Надеюсь, что в будущем будет все хорошо.

— Год прошел с ухода Федуна. Почувствовал разницу?

— А какая разница? Никакой разницы не ощущаю. Мы как тренировались на сборах в Тарасовке летом, так и сейчас они здесь проходят. Для нас главное, чтобы была стабильность, чтобы главного тренера и игроков не дергали. Это важнее, чем глобальные перестановки в клубе.

— Понимаешь, как Спартак может обогнать «Зенит» в новом сезоне?

— Понимание есть. Мы в прошлом сезоне, если брать наши игры в РПЛ, то мы много создавали моментов. Нужно поправить реализацию, качества добавить в атаке, завершение добавить. В плане создания моментов не уступаем «Зениту» и другим топ-клубам РПЛ. Надо добавить немного конкретики.

Новый сезон РПЛ стартует 21 августа.

Роман Зобнин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
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