Полузащитник «Химок» Гулиев: «В ЦСКА никогда не перейду, про «Зенит» так не могу сказать»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев заявил, что никогда не перейдет в ЦСКА. 26-летний игрок является воспитанником «Спартака».

«Я спартаковец с пяти лет: прошел все возрасты, дубль, основную команду. Хочешь или не хочешь, но я красно-белый. Я бы никогда не был против вернуться в эту команду. Но моя цель на сегодня — хорошо играть в «Химках». Для меня ЦСКА был и остается принципиальным соперником. «Зенит» в последнее время добавили в этот список. Поэтому в ЦСКА я, конечно, никогда не перейду. Про «Зенит» не могу сказать так», — приводит слова Гулиева «РБ Спорт».

Гулиев в сезоне РПЛ-2022/23 сыграл в составе «Химок» 10 матчей и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Химки» в нынешнем сезоне чемпионата России занимают 15-е место, набрав 12 очков в 17 матчах.