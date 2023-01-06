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Полузащитник «Химок» Гулиев: «В ЦСКА никогда не перейду, про «Зенит» так не могу сказать»

Полузащитник «Химок» Гулиев заявил, что никогда не перейдет в ЦСКА
Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев заявил, что никогда не перейдет в ЦСКА. 26-летний игрок является воспитанником «Спартака».

«Я спартаковец с пяти лет: прошел все возрасты, дубль, основную команду. Хочешь или не хочешь, но я красно-белый. Я бы никогда не был против вернуться в эту команду. Но моя цель на сегодня — хорошо играть в «Химках». Для меня ЦСКА был и остается принципиальным соперником. «Зенит» в последнее время добавили в этот список. Поэтому в ЦСКА я, конечно, никогда не перейду. Про «Зенит» не могу сказать так», — приводит слова Гулиева «РБ Спорт».

Гулиев в сезоне РПЛ-2022/23 сыграл в составе «Химок» 10 матчей и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Химки» в нынешнем сезоне чемпионата России занимают 15-е место, набрав 12 очков в 17 матчах.

Источник: РБ Спорт
Аяз Гулиев
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
9
6
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

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Краснодар

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