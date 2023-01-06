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Агент Лайдуни: «Один клуб из РПЛ действительно проявляет интерес к моему клиенту»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Энди Эванс, представитель полузащитника «Ференцвароша» Аисса Лайдуни, подтвердил интерес к футболисту из РПЛ.

«Да, один клуб из РПЛ действительно проявляет интерес к моему клиенту. Больше ничего пока не могу сказать», — приводит слова Эванса в Sport24.

Ранее «СЭ» сообщал, что 26-летний футболист вошел в сферу интересов «Вольфсбурга», «Селтика», клубов французской лиги 1 и серии А, а также одной из топ-команд РПЛ.

В текущем сезоне Лайдуни провел за «Ференцварош» 23 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

Источник: Sport24
Аисса Лайдуни
РПЛ
ФК Ференцварош
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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