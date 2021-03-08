Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» результат матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Не надо заводить такие же разговоры об отставке тренера, как это было вчера после матча «Краснодара». Да, удивлен, что проиграли, но это футбол, здесь может случиться все что угодно. Сегодняшнее поражение «Зенита» — это случайность, разовый результат, — сказал Петржела «СЭ». — Такой опытный игрок как Дзюба не забил пенальти на последней минуте, что тут тренер может поделать? До конца чемпионата есть еще есть 9 туров. Самое главное — выиграть домашние игры».

Петржела также рассказал о впечатлениях от игры «Рубина».

«Их игра меня не удивила. Слуцкий — очень хороший тренер. Это мальчик, который начинал, когда я еще работал в «Зените», у него очень большой опыт. Такой уровень игры был ожиданием, но это не значит, что «Зенит» отдает чемпионство. Он выиграет в этом году. Владеют мячом, но страдает реализация. Я помню времена, когда «Барселона» владела 70 % мячом, но могла проиграть. Видно, что у «Зенита» игра идет, но не забивают — нет результата. Все равно уверен, что у них все получится, все будет хорошо», — добавил Петржела.

Сегодня, 8 марта, «Рубин» обыграл дома «Зенит» со счетом 2:1. На 99-й минуте нападающий санкт-петербургской команды Артем Дзюба не реализовал пенальти. Тем не менее «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» набрал 34 очка, обошел «Краснодар» и поднялся на 8-е место.

(Екатерина Звенигородская)