«Рубин» в добавленное время победил «Зенит», Дзюба не забил пенальти на 99-й минуте

«Зенит» проиграл «Рубину» в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча в Казани закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий казанцев Джордже Деспотович, который реализовал пенальти в конце первого тайма. Во второй половине у «Зенита» отличился форвард Сердар Азмун.

В добавленное ко второму тайму время полузащитник казанцев Денис Макаров убежал в контратаку и, накрутив двух соперников, точно пробил в угол.

У «Зенита» был шанс отыграться: на последней минуте они получили право на пенальти после подсказки ВАР. Но Артем Дзюба не смог переиграть Юрия Дюпина.

«Зенит» пока не побеждал после зимней паузы. У команды из Санкт-Петербурга осталось 42 очка, она продолжает лидировать в турнирной таблице. Отрыв от ЦСКА составляет два очка.

«Рубин» набрал 34 очка и обошел «Краснодар», поднявшись на 8-е место.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

21-й тур

«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:1 (1:0)

Голы: Деспотович, 41 — с пенальти (1:0). Азмун, 75 (1:1). Макаров, 90+2 (2:1).

Нереализованный пенальти: Дзюба, 90+9 (вратарь)

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Старфельт, Уремович, Самошников, Макаров, Йевтич, Мусаев (Костюков, 18), Бакаев (Зуев, 73), Кварацхелия, Деспотович.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев (Сутормин, 82), Ловрен, Ракицкий (Круговой, 81), Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев (Ерохин, 87), Оздоев (Мостовой, 87), Вендел, Азмун, Дзюба.

Предупреждения: Ловрен, 77. Зуев, 83.

Судьи: Карасев (Москва). Гаврилин (Владимир), Хатуев (Грозный).

ВАР: Панин (Дмитров). Лунев (Новосибирск).

8 марта. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».