«Рубин» в добавленное время победил «Зенит», Дзюба не забил пенальти на 99-й минуте
«Зенит» проиграл «Рубину» в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча в Казани закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий казанцев Джордже Деспотович, который реализовал пенальти в конце первого тайма. Во второй половине у «Зенита» отличился форвард Сердар Азмун.
В добавленное ко второму тайму время полузащитник казанцев Денис Макаров убежал в контратаку и, накрутив двух соперников, точно пробил в угол.
У «Зенита» был шанс отыграться: на последней минуте они получили право на пенальти после подсказки ВАР. Но Артем Дзюба не смог переиграть Юрия Дюпина.
«Зенит» пока не побеждал после зимней паузы. У команды из Санкт-Петербурга осталось 42 очка, она продолжает лидировать в турнирной таблице. Отрыв от ЦСКА составляет два очка.
«Рубин» набрал 34 очка и обошел «Краснодар», поднявшись на 8-е место.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
21-й тур
«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:1 (1:0)
Голы: Деспотович, 41 — с пенальти (1:0). Азмун, 75 (1:1). Макаров, 90+2 (2:1).
Нереализованный пенальти: Дзюба, 90+9 (вратарь)
«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Старфельт, Уремович, Самошников, Макаров, Йевтич, Мусаев (Костюков, 18), Бакаев (Зуев, 73), Кварацхелия, Деспотович.
«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев (Сутормин, 82), Ловрен, Ракицкий (Круговой, 81), Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев (Ерохин, 87), Оздоев (Мостовой, 87), Вендел, Азмун, Дзюба.
Предупреждения: Ловрен, 77. Зуев, 83.
Судьи: Карасев (Москва). Гаврилин (Владимир), Хатуев (Грозный).
ВАР: Панин (Дмитров). Лунев (Новосибирск).
8 марта. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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