Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» в четвертый раз за последние 10 сезонов дважды проиграл одной команде

20:03
Теги:

«Зенит» во второй раз в этом розыгрыше РПЛ уступил «Рубину». Встреча первого круга в Санкт-Петербурге завершилась с таким же счетом в пользу казанцев — 1:2. Это всего четвертый случай за последние 10 сезонов, когда одной команде удалось дважды за чемпионат победить питерцев. В розыгрыше-2012/13 это сделал тот же «Рубин», в 2016/17 подобное удалось «Ахмату» и в 2017/18 — «Локомотиву».

«Рубин» вместе со «Спартаком» делят лидерство по количеству двойных успехов против сине-бело-голубых — у обоих клубов по четыре таких дубля.

(Денис Аль-Юсифи)

Все случаи, когда «Зенит» дважды проигрывал одной команде в чемпионате России

Сезон

Соперник

Дома

В гостях

1992

Асмарал

2:4

3:8

1992

Ростсельмаш

1:2

0:1

1996

Ротор

0:1

0:1

Ростсельмаш

0:2

0:2

1997

Ротор

0:1

0:3

1998

Ротор

0:1

1:2

1999

Спартак

1:2

1:4

2000

ЦСКА

0:1

1:4

2001

Торпедо

0:3

2:3

2002

Крылья Советов

1:2

0:1

ЦСКА

0:2

0:1

Спартак

0:1

3:4

2003

Шинник

1:2

0:3

2004

Ростов

0:1

1:2

2005

Рубин

0:1

0:1

2006

Спартак

1:4

0:1

2007

Спартак

1:3

1:3

2008

Рубин

1:3

1:4

2012/13

Рубин

1:2

0:1

2016/17

Ахмат

0:1

1:2

2017/18

Локомотив

0:3

0:1

2020/21

Рубин

1:2

1:2

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир