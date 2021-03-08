«Зенит» в четвертый раз за последние 10 сезонов дважды проиграл одной команде
«Зенит» во второй раз в этом розыгрыше РПЛ уступил «Рубину». Встреча первого круга в Санкт-Петербурге завершилась с таким же счетом в пользу казанцев — 1:2. Это всего четвертый случай за последние 10 сезонов, когда одной команде удалось дважды за чемпионат победить питерцев. В розыгрыше-2012/13 это сделал тот же «Рубин», в 2016/17 подобное удалось «Ахмату» и в 2017/18 — «Локомотиву».
«Рубин» вместе со «Спартаком» делят лидерство по количеству двойных успехов против сине-бело-голубых — у обоих клубов по четыре таких дубля.
(Денис Аль-Юсифи)
Все случаи, когда «Зенит» дважды проигрывал одной команде в чемпионате России
|
Сезон
|
Соперник
|
Дома
|
В гостях
|
1992
|
Асмарал
|
2:4
|
3:8
|
1992
|
Ростсельмаш
|
1:2
|
0:1
|
1996
|
Ротор
|
0:1
|
0:1
|
|
Ростсельмаш
|
0:2
|
0:2
|
1997
|
Ротор
|
0:1
|
0:3
|
1998
|
Ротор
|
0:1
|
1:2
|
1999
|
Спартак
|
1:2
|
1:4
|
2000
|
ЦСКА
|
0:1
|
1:4
|
2001
|
Торпедо
|
0:3
|
2:3
|
2002
|
Крылья Советов
|
1:2
|
0:1
|
|
ЦСКА
|
0:2
|
0:1
|
|
Спартак
|
0:1
|
3:4
|
2003
|
Шинник
|
1:2
|
0:3
|
2004
|
Ростов
|
0:1
|
1:2
|
2005
|
Рубин
|
0:1
|
0:1
|
2006
|
Спартак
|
1:4
|
0:1
|
2007
|
Спартак
|
1:3
|
1:3
|
2008
|
Рубин
|
1:3
|
1:4
|
2012/13
|
Рубин
|
1:2
|
0:1
|
2016/17
|
Ахмат
|
0:1
|
1:2
|
2017/18
|
Локомотив
|
0:3
|
0:1
|
2020/21
|
Рубин
|
1:2
|
1:2
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