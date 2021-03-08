«Зенит» в четвертый раз за последние 10 сезонов дважды проиграл одной команде

«Зенит» во второй раз в этом розыгрыше РПЛ уступил «Рубину». Встреча первого круга в Санкт-Петербурге завершилась с таким же счетом в пользу казанцев — 1:2. Это всего четвертый случай за последние 10 сезонов, когда одной команде удалось дважды за чемпионат победить питерцев. В розыгрыше-2012/13 это сделал тот же «Рубин», в 2016/17 подобное удалось «Ахмату» и в 2017/18 — «Локомотиву».

«Рубин» вместе со «Спартаком» делят лидерство по количеству двойных успехов против сине-бело-голубых — у обоих клубов по четыре таких дубля.

(Денис Аль-Юсифи)

Все случаи, когда «Зенит» дважды проигрывал одной команде в чемпионате России