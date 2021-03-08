Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

«Какие у нас сейчас перспективы? Будет понятно в конце сезона. Боремся в каждой игре на победу и будем продолжать бороться, такие у нас планы. Игра получилась боевая, хорошая. У нас, конечно, не хватало игроков — Шатова, Бегича, в общем, кадровые потери небольшие. Люди играли не на своих позициях, но тем не менее, дали бой. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех болельщиков с победой», — сообщил Сайманов «СЭ».

Сайманов также рассказал о борьбе «Рубина» за еврокубковые путевки.

«Мы можем побороться, да. Я всегда говорю, что мы держим в голове еврокубки, мы никогда не играем просто так. У нас молодая команда. Есть много матчей, где не нас выиграли, а мы сами проиграли. Бывают перепады, конечно. Тем не менее, мы всегда хотим в еврокубки и стараемся туда попасть», — добавил Сайманов.

Сегодня, 8 марта, «Рубин» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. На 99-й минуте нападающий «Зенита» Артем Дзюба не смог реализовать пенальти. У команды из Санкт-Петербурга 42 очка, она продолжает лидировать в турнирной таблице. «Рубин» набрал 34 очка и обошел «Краснодар», поднявшись на 8-е место.

(Артем Бухаев)