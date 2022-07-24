Первые шесть матчей второго тура РПЛ завершились разгромами

24 июля «Динамо» разгромило московское «Торпедо» со счетом 4:0 в рамках 2-го тура РПЛ.

Отметим, что это шестой матч второго тура, который завершился разгромом.

Ранее «Зенит» победил «Крылья Советов» (3:0). ЦСКА на своем поле переиграл «Сочи» (3:0). Также со счетом 3:0 завершился матч между «Оренбургом» и «Уралом».

Затем «Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 4:1. А «Химки» переиграли «Нижний Новгород» со счетом 3:0.