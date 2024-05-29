«Урал» — «Акрон», «Пари НН» — «Арсенал»: расписание и результаты стыковых матчей

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Стыковые матчи за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.

29 мая

Первые матчи

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей «Урал» — «Акрон» и «Пари НН» — «Арсенал».

Ответные встречи между командами пройдут в субботу, 1 июня.

1 июня

Ответные матчи