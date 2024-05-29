Орлов: «Семак работал хуже, чем в прошлом году»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал признание Марцела Лички из «Динамо» лучшим тренером РПЛ по итогам сезона-2023/24.

«Семак явно работал хуже, чем в прошлом году. Но в итоге выиграл чемпионство. А Марцел Личка проиграл решающий матч. По каким тогда критериям был выбор? Но я этот вопрос ставлю как риторический, не надо на него отвечать. Где логика? Кто победитель? Семак. Но у него, повторюсь, был не лучший сезон, хотя он в итоге вышел из положения.

Марцел Личка, безусловно, оживил наш футбол, но проиграл титул. Вообще все эти премии и конкурсы, включая «Оскар», — это очень субъективно», — цитирует «РБ Спорт» Орлова.

«Зенит» под руководством Сергея Семака в шестой раз подряд стал чемпионом России. Второе место по итогам минувшего сезона РПЛ занял «Краснодар». Третьим стало «Динамо».