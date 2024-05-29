Президент ФНЛ Измайлов: «Дагестан очень заинтересован, чтобы команда играла в РПЛ»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов в комментарии для «СЭ» подвел итоги сезона для Мелбет-Первой Лиги.

«Замечательный сезон, непредсказуемый. До последнего тура было непонятно, кто станет чемпионом. Команды, которые выходят в РПЛ, определились чуть раньше — это позволило играть свободнее. Благодарен командам, которые оказались готовы к выходу в РПЛ. И «Химки», и «Динамо» готовы финансово и инфраструктурно. Дагестан очень заинтересован, чтобы команда играла в РПЛ», — сказал Измайлов «СЭ».

По итогам сезона-2023/24 в РПЛ поднялись «Химки» и махачкалинское «Динамо». «Акрон» и тульский «Арсенал» сыграют в стыковых матчах против «Урала» и «Пари НН» соответственно.