Агент форварда «Оренбурга» Обухова: «С другими клубами переговоров не ведем»
Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал о дальнейшем будущем игрока в команде.
Контракт 32-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2024 года.
«Мы не ведем переговоров с другими клубами. Сперва мы хотели бы поговорить с «Оренбургом». Мы ждем. В ближайшее время уже будет конкретика», — цитирует агента «РБ Спорт».
Обухов перешел в «Оренбург» в январе 2022 года. В сезоне-2023/24 он отыграл 22 матча за команду во всех турнирах, отличившись 5 забитыми мячами.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|56
|
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|
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|7
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|31
|
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|30
|8
|6
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|
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|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
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|30
|5
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
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Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
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|24
|1
|5
|
|
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Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4
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