Чалов: «Футболистам ЦСКА повезло еще два года играть с Акинфеевым»

Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал продление контракта вратаря Игоря Акинфеева.

«Мы поздравили Игоря с продлением контракта. На самом деле нам повезло, потому что мы можем еще понаблюдать за его игрой эти два года. Самое главное, чтобы со здоровьем было все хорошо. Я думаю, что он будет еще радовать такими сейвами и прекрасной игрой, как в матче с «Уралом». Во второй части меньше стал играть? Мы понимаем, что у него свои моменты, но он максимальный профессионал. Всегда хочет побеждать. Это передается команде», — приводит слова Чалова ТАСС.

24 мая ЦСКА продлил контракт с 38-летним голкипером на два года. В сезоне-2023/24 Акинфеев провел 27 матчей, в которых 9 раз сыграл на ноль и пропустил 34 мяча.