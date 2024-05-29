Агент Куэро: «Джастин останется в «Оренбурге»

Мануэль Сьерра, форвард «Оренбурга» Джастина Куэро, рассказал о будущем игрока.

«Предложений по Джастину нет, он останется в «Оренбурге», — приводит слова Сьерры «РБ Спорт».

В сезоне 2023/24 20-летний эквадорец провел 21 матч за «Оренбург», в которых забил гол и отдал две результативные передачи.