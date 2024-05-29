«Спартак» в соцсетях объявил об уходе Слишковича, а затем удалил пост

«Спартак» в официальном телеграм-канале объявил об уходе и. о. главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

Через несколько минут пост с сообщением был удален, а комментарии к последнему сообщению в канале были отключены.

«Спасибо, Владимир Слишкович! Боснийский специалист, исполнявший обязанности главного тренера «Спартака» этой весной, покидает наш клуб по собственному желанию.

Мы благодарим Владимира за работу, проделанную в клубе, и всегда будем рады видеть его на домашнем стадионе. Спасибо и удачи», — говорилось в сообщении.

41-летний босниец стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых в апреле после увольнения Гильермо Абаскаля. «Спартак» занял 5-е место в РПЛ, набрав 50 очков.