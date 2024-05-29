Магкеев покинет «Локомотив» этим летом

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал о будущем своего клиента.

«Локомотив» не стал продлевать контакт с Магкеевым. По Стасу ведем переговоры с клубами РПЛ", — приводит слова Клюева Sport24.

В сезоне-2023/24 25-летний россиянин не провел ни одного матча из-за разрыва крестообразных связок. Контракт игрока действует до 30 июня 2024 года.