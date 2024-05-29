Агент Акбашева: «По Роману уже есть предложения»

Александр Клюев, агент полузащитника Романа Акбашева, поделился мнением о будущем игрока.

«По Роману Акбашеву, который покинул «Факел», уже есть предложения. Сейчас их обсуждаем, работаем в этом направлении. Клубы РПЛ? Скоро все узнаете. Вариант с Европой вряд ли возможен», — приводит слова Клюева Sport24.

В минувшем сезоне 32-летний россиянин провел за «Факел» 24 матча и не отметился результативными действиями.