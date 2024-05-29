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Сегодня, 06:29

Кузьмичев: «Я знаком с ситуацией, про Миранчука и ПАОК — это все выдумки»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился мнением о будущем полузащитника Антона Миранчука.

«Я не считаю, а я знаком с ситуацией. Про Миранчука и ПАОК — это все выдумки Вани Карпова. Никаких контактов ни у агента, ни у игрока с этим клубом не было.
На сегодняшний день игрока не устроило предложение, которое сделал «Локомотив». Шанс, что игрок останется, есть всегда до момента подписания контракта с другим клубом. Но вы же знаете, что «Локомотив» ввел внутриклубный потолок зарплат и пытается его придерживаться. А это играет на руку конкурентам. Если они одумаются, то все возможно», — приводит слова Кузьмичева Legalbet.

Ранее сообщалось, что ПАОК интересуется Миранчуком и хочет подписать 28-летнего россиянина.

25 мая агент Миранчука Вадим Шпинев сообщил «СЭ», что футболист провел последний матч за «Локомотив». В 30-м туре РПЛ красно-зеленые победили «Балтику» со счетом 3:1. Полузащитник отметился голом на 8-й минуте встречи.

Источник: https://legalbet.ru/news/kuzmichyov-ya-znakom-s-situatciej-pro-miranchuka-i-paok/
Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
ФК ПАОК
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

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Виктор Александров

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