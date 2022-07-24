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Сегодня, 19:25

Дубль Смолова помог «Динамо» одержать крупную победу над «Торпедо»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
24 июля. «Динамо» — «Торпедо» — 4:0.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» одержало крупную победу над «Торпедо» в матче 2-го тура чемпионата России. Бело-голубые разгромили соперника со счетом 4:0.

В первом тайме голами отметились Федор Смолов, Даниил Фомин (который реализовал пенальти) и Арсен Захарян.

Во второй половине Смолов оформил дубль. Он также отличился с пенальти.

«Динамо» набрало 4 очка и поднялось на второе место в турнирной таблице. «Торпедо» откатилось на последнюю строчку (0 очков).

В следующем туре «Динамо» 30 июля на выезде сыграет против «Факела». «Торпедо» также в гостях 31 июля встретится с «Крыльями Советов».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
4:0
Торпедо М
Голы
Смолов, 32 (1:0), Фомин, 36 (2:0), Захарян, 45 (3:0), Смолов, 69 (4:0)
Динамо
Шунин Паршивлюк (Карапузов, 90) Скопинцев Сазонов Кутицкий Моро Грулев (Гагнидзе, 77) Макаров (Гладышев, 62) Захарян (Лесовой, 89) Фомин Смолов (Тюкавин, 77)
Торпедо М
Бабурин Кожемякин Шумских (Цаллагов, 37) Смольников (Темников, 74) Самсонов Рейхмен Султонов (Калмыков, 74) Померко Нетфуллин Караев (Симонян, 57) Турищев (Лебеденко, 57)
Предупреждения
Захарян 86’  - 
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Мосякин (Москва) Сафьян (Москва)
ВАР
Карасев (Москва) Шаламберидзе (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 0
Ростов 1
1-й тайм

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо 4
Торпедо М 0
Матч завершен

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
ФК Динамо (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
4
46
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 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
4
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
7
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
10
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
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 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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