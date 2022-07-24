Дубль Смолова помог «Динамо» одержать крупную победу над «Торпедо»

«Динамо» одержало крупную победу над «Торпедо» в матче 2-го тура чемпионата России. Бело-голубые разгромили соперника со счетом 4:0.

В первом тайме голами отметились Федор Смолов, Даниил Фомин (который реализовал пенальти) и Арсен Захарян.

Во второй половине Смолов оформил дубль. Он также отличился с пенальти.

«Динамо» набрало 4 очка и поднялось на второе место в турнирной таблице. «Торпедо» откатилось на последнюю строчку (0 очков).

В следующем туре «Динамо» 30 июля на выезде сыграет против «Факела». «Торпедо» также в гостях 31 июля встретится с «Крыльями Советов».