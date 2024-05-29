Кузьмин покинет «Балтику»

Полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин покинет команду, сообщает «РБ Спорт».

Контракт 27-летнего россиянина с калининградцами истекает этим летом.

В сезоне-2023/24 Кузьмин провел 36 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.