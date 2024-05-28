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Сегодня, 20:42

Источник: Сафонов подписал пятилетний контракт с «ПСЖ»

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Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Голкипер сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов подписал контракт с «ПСЖ», сообщил в своих социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Срок соглашения россиянина с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года. Сумма сделки составила 20 миллионов евро.

25-летний Сафонов выступает за «Краснодар» с 2019 года. В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», пропустил 27 голов и 11 раз отыграл на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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 2 : 1
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Краснодар – Динамо
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ЦСКА – Урал
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25.05 16:30
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Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

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 25 1 4
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