Салтыков: «Общались с Галактионовым, он узнал мое состояние»

Полузащитник «Крыльев Советов», принадлежащий «Локомотиву», Никита Салтыков ответил на вопрос «СЭ» об общении с главным тренером железнодорожников Михаилом Галактионовым.

«Принадлежу «Локомотиву» уже. Общались с Михаилом Михайловичем на Премии РПЛ. Он узнал мое состояние. Готов ли к новому коллективу? До 31 мая я игрок «Крыльев Советов», — сказал Салтыков «СЭ».

В сезоне-2023/24 Салтыков отыграл 33 матча за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Зимой «Локомотив» объявил о переходе 19-летнего полузащитника. Контракт с игроком подписан до конца января 2029 года. Хавбек присоединится к столичной команде в межсезонье.