Пименов: «Тюкавину нужно выиграть с «Динамо» золотые медали и тогда уже думать о европейских чемпионатах»

Бывший футболист «Динамо» Руслан Пименов оценил возможный переход нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в европейскую команду.

«Тюкавину нужно выиграть с «Динамо» золотые медали и тогда уже думать о европейских чемпионатах. Если этого не произойдет, смысла пока ехать нет. А команда пока строится. Опять же, мы не знаем, какие у него есть предложения? Если зовет «Реал», то надо ехать, такие предложения бывают раз в жизни. А если таких предложений нет, то стоит доказывать и поднимать свой уровень, чтобы быть более подготовленным к европейскому чемпионату», — цитирует Пименова Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.

По итогам сезона Тюкавин был признан лучшим игроком и нападающим РПЛ, а также автором лучшего гола.