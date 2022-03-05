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Сегодня, 14:25

Пашинин будет исполнять обязанности главного тренера «Локомотива» в матче с «Химками»

Иван Шитик
Корреспондент
Олег Пашинин.
Фото Алексей Иванов

Дмитрий Лоськов не сможет исполнять обязанности главного тренера «Локомотива» на матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками».

«Дмитрий Лоськов не сможет исполнять обязанности главного тренера на завтрашней игре с «Химками» по причине болезни. Вместо него исполнять обязанности главного тренера на матче будет Олег Пашинин. Команду к матчу готовит Марвин Комппер», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Локомотива».

Ранее «Локомотив» объявил об уходе из клуба главного тренера Маркуса Гисдоля.

Напомним, Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трех месяцев.

Сейчас московская команда, набрав 28 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4629081-pashinin-budet-ispolnyat-obyazannosti-glavnogo-trenera-lokomotiva-v-matche-s-himkami.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Дмитрий Лоськов
Олег Пашинин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
0
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2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
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 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
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13
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14
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16
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Сочи – Арсенал
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