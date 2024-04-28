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Тавареш — о второй травме крестообразных связок: «Психологически пришлось нелегко»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Томаш Тавареш рассказал, как перенес восстановление после разрыва крестообразной связки.

Летом 2023 года футболист порвал крестообразную связку в расположении молодежной сборной Португалии. Это его вторая подобная травма в карьере.

«Было сложно в самом начале, когда только получил травму и понял, что снова повредил «кресты». Не буду скрывать, психологически пришлось нелегко. Спасибо тем, кто был рядом со мной, — семье, друзьям, партнерам по команде. Они очень помогли справиться. Быстро сфокусировался только на работе, на том, чтобы нога и колено пришли в норму и были сильными», — цитирует Тавареша пресс-служба красно-белых.

В текущем сезоне 23-летний португалец провел за «Спартак» 3 матча, не отметившись результативными действиями. Защитник выступает за московский клуб с января прошлого года.

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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