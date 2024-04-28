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Игнатьев: «Спартаку» будет тяжело проявить свои нацеленные атаки в матче с «Локомотивом»

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

Игра состоится 28 апреля в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 16.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников.

«Спартак» показал в дерби с ЦСКА игру не от головы, а от сердца. Было много страсти, желания, но не более того. Я думаю, что в данной игре также будет превалировать желание делать все очень быстро, не соблюдая принципов игровой идеи. «Спартаку» будет тяжело проявить свои какие-то нацеленные атаки, если не получится всего того, что было с «Ростовом», где соперники допустили большое количество ошибок в обороне и буквально развалились», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Локомотив» располагается на 4-й строчке (41 очко).

Источник: «Газета.Ru»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
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 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
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 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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