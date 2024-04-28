«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в 26-м туре чемпионата России в воскресенье, 28 апреля. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

Красно-белые с 39-ю очками идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова занимает четвертую строчку чемпионата России с 41 баллом.

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