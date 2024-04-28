Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:15

«Спартак» — «Локомотив»: во сколько и где смотреть матч РПЛ в прямом эфире

«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в чемпионате России 28 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Антон Миранчук (ФК «Локомотив»).
Фото ФК «Локомотив»

«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в 26-м туре чемпионата России в воскресенье, 28 апреля. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

Красно-белые с 39-ю очками идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова занимает четвертую строчку чемпионата России с 41 баллом.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Организаторы чемпионата Европы по боксу извинились за инцидент с отключением гимна России на церемонии награждения
Гимн России выключился во время награждения на чемпионате Европы по боксу
Эксперты назвали самые красивые места для путешествий по РФ для любителей цветов
Доверие к Слишковичу, бесполезный Дзюба и прорыв Угальде. 5 причин, почему «Спартак» обязан обыграть «Локомотив»
Пловцы РФ выполнили норматив для участия в Олимпийских играх во Франции
В Большом театре наградили победителей специальной премии «Золотой маски»
Популярное видео
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
«Спартак» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча
«Динамо» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча
Гладилин: «Локомотив» идет по верному пути. Команда двигается, играет»
Игнатьев рассказал, за счет чего «Локомотив» может обыграть «Спартак»
«Зенит» победит «Динамо», а «Спартак» не проиграет «Локомотиву». Прогнозы на 26-й тур РПЛ
Афанасьев о «Зените»: «Может, они уже короны надели, думают, что выиграли чемпионат»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тавареш — о второй травме крестообразных связок: «Психологически пришлось нелегко»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости