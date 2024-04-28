Булыкин: «Случай с отравлением игроков «Сочи» перед матчем против «Ахмата» — вопиющий»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об отравлении игроков «Сочи» перед матчем 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

«Где-то матчи переигрывают из-за того, что случилось с тренером или футболистом, и можно было рассмотреть этот случай, потому что он реально вопиющий! Мне бы хотелось, чтобы его пристально изучили, и впредь такого не повторялось. Потому что для «Сочи» очки очень важны, и когда у тебя вылетает практически половина команды, то, понятное дело, очень сложно что-то противопоставить», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Перед игрой с «Ахматом», которая состоялась 25 апреля, главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил, что 14 игроков команды отравились. По его словам, клуб просил перенести матч, однако его не отменили.

На данный момент «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 25 матчах. «Ахмат» идет 12-м (26).